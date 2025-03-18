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Культура

Керамика, вышивка, береста и резьба по дереву: в Пскове откроется выставка Новгородского дома творчества

Выставка «Новгородский колорит» откроется в Доме ремесёл в Пскове 19 марта, сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

На экспозиции будут представлены работы из коллекции Новгородского областного дома народного творчества. Среди экспонатов – керамика, вышивка, исторический и народный костюм, береста и новгородская резьба по дереву.

«Изюминкой выставки станёт вышитая карта Новгородской области и старинные музыкальные инструменты. Выставка будет проходить в рамках соглашения правительств Новгородской области и Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве», – добавили в комитете.

Открытие выставки в 14:00 в выставочном зале Дома ремёсел (улица Некрасова, д. 8, второй этаж).

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