Симптомы компьютерного зрительного синдрома назвал врач

22:40, 18 марта 2025, ПАИ

Головная боль, сухость и размытость зрения, могут быть связаны с компьютерным зрительным синдромом (КЗС). Это состояние возникает из-за длительного использования компьютеров, смартфонов и других цифровых устройств, рассказал офтальмолог и офтальмохирург Игорь Маляцинский в интервью «Газете.Ru».

Врач отметил, что его пациенты нередко жалуются на головные боли, вызванные напряжением глазных мышц, на светочувствительность, а также на дискомфорт в области шеи и плеч из-за неправильной позы во время работы. Кроме того, могут возникать трудности с фокусировкой зрения при переключении взгляда с близких объектов на дальние.

Специалист подчеркнул, что КЗС – это не отдельное заболевание, а совокупность симптомов. Длительная работа за компьютером, неправильное рабочее место, плохое освещение, снижение частоты моргания и неправильно подобранные средства коррекции зрения могут привести к развитию КЗС.

Ранее невролог рассказал, что выдержанные сыры и кофе могут вызвать мигрень.