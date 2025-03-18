Симптомы компьютерного зрительного синдрома назвал врач
Головная боль, сухость и размытость зрения, могут быть связаны с компьютерным зрительным синдромом (КЗС). Это состояние возникает из-за длительного использования компьютеров, смартфонов и других цифровых устройств, рассказал офтальмолог и офтальмохирург Игорь Маляцинский в интервью «Газете.Ru».
Врач отметил, что его пациенты нередко жалуются на головные боли, вызванные напряжением глазных мышц, на светочувствительность, а также на дискомфорт в области шеи и плеч из-за неправильной позы во время работы. Кроме того, могут возникать трудности с фокусировкой зрения при переключении взгляда с близких объектов на дальние.
Специалист подчеркнул, что КЗС – это не отдельное заболевание, а совокупность симптомов. Длительная работа за компьютером, неправильное рабочее место, плохое освещение, снижение частоты моргания и неправильно подобранные средства коррекции зрения могут привести к развитию КЗС.
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