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Общество

В Тямшанском доме культуры завершён ремонт концертного и танцевального залов

В Тямшанском доме культуры завершён ремонт концертного и танцевального залов. Проект удалось реализовать благодаря социальному партнёру, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

«Приятно видеть, что пространство Дома культуры, который является местом притяжения для 2,5 тысячи жителей волости, значительно преобразилось. По результатам работы получилась красивая и функциональная площадка, которая радует местное население», – отметила Наталья Фёдорова.

ДК постоянно посещает более 800 человек. Местные коллективы после ремонта имеют возможность проводить в обновлённых комфортных помещениях ещё более яркие и интересные мероприятия. Неслучайно такое важное событие, как открытие Года защитника Отечества, провели именно в Тямшанском ДК.

«Благодарю генерального директора завода «Титан-Полимер» Павла Матыцына за ещё один совместно реализованный проект. Уверена, наше сотрудничество будет продолжено на пользу жителей нашего района», – добавила Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что ремонт входной группы приёмного отделения завершили рабочие в великолукском филиале Псковской областной больницы.

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