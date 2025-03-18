В Тямшанском доме культуры завершён ремонт концертного и танцевального залов

23:38, 18 марта 2025, ПАИ

В Тямшанском доме культуры завершён ремонт концертного и танцевального залов. Проект удалось реализовать благодаря социальному партнёру, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Приятно видеть, что пространство Дома культуры, который является местом притяжения для 2,5 тысячи жителей волости, значительно преобразилось. По результатам работы получилась красивая и функциональная площадка, которая радует местное население», – отметила Наталья Фёдорова.

ДК постоянно посещает более 800 человек. Местные коллективы после ремонта имеют возможность проводить в обновлённых комфортных помещениях ещё более яркие и интересные мероприятия. Неслучайно такое важное событие, как открытие Года защитника Отечества, провели именно в Тямшанском ДК.

«Благодарю генерального директора завода «Титан-Полимер» Павла Матыцына за ещё один совместно реализованный проект. Уверена, наше сотрудничество будет продолжено на пользу жителей нашего района», – добавила Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что ремонт входной группы приёмного отделения завершили рабочие в великолукском филиале Псковской областной больницы.