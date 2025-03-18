В Тямшанском доме культуры завершён ремонт концертного и танцевального залов
В Тямшанском доме культуры завершён ремонт концертного и танцевального залов. Проект удалось реализовать благодаря социальному партнёру, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Приятно видеть, что пространство Дома культуры, который является местом притяжения для 2,5 тысячи жителей волости, значительно преобразилось. По результатам работы получилась красивая и функциональная площадка, которая радует местное население», – отметила Наталья Фёдорова.
ДК постоянно посещает более 800 человек. Местные коллективы после ремонта имеют возможность проводить в обновлённых комфортных помещениях ещё более яркие и интересные мероприятия. Неслучайно такое важное событие, как открытие Года защитника Отечества, провели именно в Тямшанском ДК.
«Благодарю генерального директора завода «Титан-Полимер» Павла Матыцына за ещё один совместно реализованный проект. Уверена, наше сотрудничество будет продолжено на пользу жителей нашего района», – добавила Наталья Фёдорова.
Ранее сообщалось, что ремонт входной группы приёмного отделения завершили рабочие в великолукском филиале Псковской областной больницы.
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