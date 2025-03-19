Оценки за поведение могут ввести в российских школах с сентября

08:22, 19 марта 2025, ПАИ

Оценки за поведение могут ввести в российских школах с сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

Он отметил, что, вероятно, такие оценки могут ввести в пробном режиме.

Сейчас этот вопрос обсуждается в министерстве.

«Слишком откладывать это решение не будем», – добавил министр.

Он подчеркнул, что перед появлением такой оценки в школах нужно проработать механизмы, чтобы такие нововведения шли на пользу.