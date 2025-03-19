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Общество

Оценки за поведение могут ввести в российских школах с сентября

Оценки за поведение могут ввести в российских школах с сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.

Фото: ПАИ

Он отметил, что, вероятно, такие оценки могут ввести в пробном режиме.

Сейчас этот вопрос обсуждается в министерстве.

«Слишком откладывать это решение не будем», – добавил министр.

Он подчеркнул, что перед появлением такой оценки в школах нужно проработать механизмы, чтобы такие нововведения шли на пользу.

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