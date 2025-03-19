Оценки за поведение могут ввести в российских школах с сентября
Оценки за поведение могут ввести в российских школах с сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.
Он отметил, что, вероятно, такие оценки могут ввести в пробном режиме.
Сейчас этот вопрос обсуждается в министерстве.
«Слишком откладывать это решение не будем», – добавил министр.
Он подчеркнул, что перед появлением такой оценки в школах нужно проработать механизмы, чтобы такие нововведения шли на пользу.
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