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Общество

Управляющая компания довела подвал в доме на Коммунальной до ужасного состояния

Полную антисанитарию обнаружили работники Псковских тепловых сетей в подвале дома № 50 на улице Коммунальной, сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Ранее сотрудники Теплосетей уже неоднократно указывали управляющей компании о недопустимости такого состояния подвала, однако мер предпринято не было.

Полный нечистот и крыс подвал обнаружили в доме на улице Коммунальной в Пскове. Фото здесь и далее: группа Псковских тепловых сетей в соцсети «ВКонтакте»

Подвал полностью заполнен нечистотами, которые появились из-за того, что металлические и пластиковые трубы заклеены липкой лентой, поделились в теплосетях.

Кроме того, в подвале развешаны старые ржавые ящики, функционал которых непонятен. «И да, очень надеемся, что вы не боитесь всяких пауков и кровососущей живности. Тут её просто невероятное количество. И это мы ещё не упомянули про крыс, которые хоть и не смогут вас никуда утащить, но их беготня под ногами не прибавляет уверенности в каждом новом шаге», – рассказали на предприятии.

При этом ранее специалисты уже обращались в управляющую компанию с вопросом о наведении порядка в этом подвале.

«Вариантов не восстанавливать подачу горячей воды у нас нет, так как данная сеть обслуживает не только четыре многоквартирных жилых дома, но и детский садик. Мы искренне надеялись, что решить проблему удастся благодаря точечной прочистке тройников и соединительных муфт, так как именно эти места больше всего подвержены засорению известковыми отложениями», – отметили в теплосетях.

Однако после вскрытия части трубопровода выяснилось, что вся сеть наглухо забита отложениями. В связи с этим специалисты будут полностью демонтировать всю трассу, вычищать и заново укладывать.

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