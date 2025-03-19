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Общество

Учения по пресечению теракта на нефтебазе прошли в Псковской области

18 марта оперативный штаб в Псковской области провел командно-штабное учение по пресечению террористического акта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

К межведомственным мероприятиям были привлечены силы и средства УФСБ, УМВД, УФСИН, Управления Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области.

По замыслу командно-штабного учения, по нефтебазе нанесли удар беспилотным летательным аппаратом. После этого для совершения террористического акта на территорию объекта проникла диверсионно-разведывательная группа и захватила заложников.

Во время командно-штабных учений оперативная группа отработла алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализовала комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

Поставленные в ходе учения задачи выполнены, цели достигнуты, преступники обезврежены, заложники освобождены. По результатам КШУ группировка сил и средств, выделенная для участия в проведении КТО, готова к выполнению поставленных задач, отметили в ведомстве.

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