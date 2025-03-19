О почтовом сообщении Российской империи с австрийской монархией через Псков рассказали в архиве

09:25, 19 марта 2025, ПАИ

В конце XVIII века большой поток писем для иностранцев последовал через Псков. В 1795 году указом императрицы Екатерины II главному директору почт графу Александру Безбородко поручено учредить почтовое сообщение из Санкт-Петербурга в Вену.

«Для выгоднейшего сообщения с соседственными нам областями Австрийской монархии устроить почту из С[анкт]-Петербурга в Вену чрез Псков, Опочку, Друю и Дризу, как удобнее, потом на Вильну и Брест Литовский, оттуда же чрез Люблин и Сендомир до Кракова, или как с Венским двором соглашено будет; дорога же из Москвы в Вену равномерно на Брест ближайшая и выгоднейшая выведена быть должна», – значилось в документе.

Губернаторам перечисленных в указе территорий было предписано оказывать всяческое содействие в организации почтового сообщения.

Псков и Опочка были включены в маршрутный лист доставки почты. Здание псковской почтовой конторы располагалось на современной улице Советской (тогда Великолуцкой).

Отправка письма в те времена была довольно затратной, и прибегали к почтовым услугам лишь люди с достатком. В то же время с легкостью отправляли не только корреспонденцию, но и дорогостоящие предметы, в том числе украшения.