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Команда Псковской области вышла в финал первенства России по волейболу

Команда Псковской области одержала победу на первенстве Северо-Западного федерального округа по волейболу среди юношей до 15 лет, которое прошло в Ростове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер коллектива Сергей Иванов.

Фото предоставил Сергей Иванов

Псковская областная команда провела пять встреч и во всех одержала победу. Волейболисты из Псковской области обыграли спортсменов из Карелии, Коми, а также Ярославской, Тверской и Новгородской областей. Капитана команды Кирилла Виговского признали лучшим игроком коллектива.

Благодаря победе псковская областная сборная второй год подряд завоевала путёвку на финал первенства России среди юношей до 15 лет, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 5 по 16 мая.

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