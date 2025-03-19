До шести лет тюрьмы грозит печерянину за кражу из квартиры соседа

11:26, 19 марта 2025, ПАИ

До шести лет тюрьмы грозит печерянину за кражу из квартиры соседа, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в январе 2025 года неоднократно судимый житель Печор возвращался в свою квартиру в одном из многоквартирных домов города. Он обнаружил в своём почтовом ящике ключи от другой квартиры, которую сосед сдавал посуточно различным людям. В этот раз постояльцы, съезжая, ошибочно положили ключи в другой почтовый ящик. Забрав их, мужчина пришёл домой, выпил спиртного, а после этого проник в квартиру соседа и вынес оттуда телевизор, микроволновую печь и другую бытовую технику.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Теперь ему грозит наказание до шести лет лишения свободы со штрафом 80 тысяч рублей и ограничением свободы на срок до 1,5 года. Уголовное дело направили в Печорский районный суд для дальнейшего рассмотрения.