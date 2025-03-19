​Латвия закрыла для пешеходов два пограничных пункта на границе с Псковской областью

10:27, 19 марта 2025, ПАИ

С 19 марта Латвия на неопределённый срок закрыла для пешеходов и велосипедистов все пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией. Теперь границу можно пересечь только на «механических транспортных средствах», пишет Delfi.

Такое решение названо профилактической мерой, которая должна ограничить приток в Латвию нелегальных мигрантов.

Ограничения начали действовать с 00:00 часов 19 марта по рижскому времени в пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны – «Григоровщина»), «Гребнево» (с российской стороны – «Убылинка») и «Терехово» («Бурачки»).