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Общество

​Латвия закрыла для пешеходов два пограничных пункта на границе с Псковской областью

С 19 марта Латвия на неопределённый срок закрыла для пешеходов и велосипедистов все пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией. Теперь границу можно пересечь только на «механических транспортных средствах», пишет Delfi.

Убылинка. Фото: Росгранстрой

Такое решение названо профилактической мерой, которая должна ограничить приток в Латвию нелегальных мигрантов.

Ограничения начали действовать с 00:00 часов 19 марта по рижскому времени в пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны – «Григоровщина»), «Гребнево» (с российской стороны – «Убылинка») и «Терехово» («Бурачки»).

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