28 марта два прокурора проведут приём граждан в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»
28 марта в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области совместный прием граждан проведут прокурор Псковской области Андрей Мошков и военный прокурор Псковского территориального гарнизона Вадим Иванченко. Об этом ПАИ сообщили в фонде.
На приём приглашаются ветераны и участники специальной военной операции, члены их семей и члены семей погибших участников спецоперации, а также граждане, участвовавшие в иных военных конфликтах, имеющие статус ветеранов боевых действий
Кроме вопросов, связанных с участием в специальной военной операции, граждане могут обратиться к правозащитникам с жалобами на бездействие ответственных лиц и нерешенные проблемы в сфере ЖКХ, газификации, энергетики, здравоохранения, образования.
Прием граждан пройдет 28 марта с 10:00 до 12:00 по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 31А.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам 8 (8112) 67-28-03, 67-28-12 или через социальных координаторов филиала фонда по территории проживания.
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