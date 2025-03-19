Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

28 марта два прокурора проведут приём граждан в псковском филиале фонда ​«Защитники Отечества»

28 марта в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области совместный прием граждан проведут прокурор Псковской области Андрей Мошков и военный прокурор Псковского территориального гарнизона Вадим Иванченко. Об этом ПАИ сообщили в фонде.

На приём приглашаются ветераны и участники специальной военной операции, члены их семей и члены семей погибших участников спецоперации, а также граждане, участвовавшие в иных военных конфликтах, имеющие статус ветеранов боевых действий

Кроме вопросов, связанных с участием в специальной военной операции, граждане могут обратиться к правозащитникам с жалобами на бездействие ответственных лиц и нерешенные проблемы в сфере ЖКХ, газификации, энергетики, здравоохранения, образования.

Прием граждан пройдет 28 марта с 10:00 до 12:00 по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 31А.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам 8 (8112) 67-28-03, 67-28-12 или через социальных координаторов филиала фонда по территории проживания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 марта 2025

Ветераны боевых действий могут получить СберКарту ветерана
19 марта 2025

До +10 градусов ожидается в Псковской области в первый день астрономической весны
19 марта 2025

​Латвия закрыла для пешеходов два пограничных пункта на границе с Псковской областью
19 марта 2025

О почтовом сообщении Российской империи с австрийской монархией через Псков рассказали в архиве
19 марта 2025

Правдивые страницы истории: трагедия деревни Стега
19 марта 2025

Учения по пресечению теракта на нефтебазе прошли в Псковской области
19 марта 2025

Управляющая компания довела подвал в доме на Коммунальной до ужасного состояния
19 марта 2025

Оценки за поведение могут ввести в российских школах с сентября

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...