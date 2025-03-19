28 марта два прокурора проведут приём граждан в псковском филиале фонда ​«Защитники Отечества»

10:56, 19 марта 2025, ПАИ

28 марта в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области совместный прием граждан проведут прокурор Псковской области Андрей Мошков и военный прокурор Псковского территориального гарнизона Вадим Иванченко. Об этом ПАИ сообщили в фонде.

На приём приглашаются ветераны и участники специальной военной операции, члены их семей и члены семей погибших участников спецоперации, а также граждане, участвовавшие в иных военных конфликтах, имеющие статус ветеранов боевых действий

Кроме вопросов, связанных с участием в специальной военной операции, граждане могут обратиться к правозащитникам с жалобами на бездействие ответственных лиц и нерешенные проблемы в сфере ЖКХ, газификации, энергетики, здравоохранения, образования.

Прием граждан пройдет 28 марта с 10:00 до 12:00 по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 31А.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам 8 (8112) 67-28-03, 67-28-12 или через социальных координаторов филиала фонда по территории проживания.