Санитарка островской больницы сломала позвоночник после падения на работе
Санитарка Островской межрайонной больницы получила травму из-за падения на работе, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.
52-летняя санитарка шла из отделения в поликлинику по поручению старшей медсестры. Во время этого она поскользнулась и упала.
Медицинское обследование выявило у женщины перелом позвоночника.
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