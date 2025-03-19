Санитарка островской больницы сломала позвоночник после падения на работе

11:10, 19 марта 2025, ПАИ

Санитарка Островской межрайонной больницы получила травму из-за падения на работе, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

52-летняя санитарка шла из отделения в поликлинику по поручению старшей медсестры. Во время этого она поскользнулась и упала.

Медицинское обследование выявило у женщины перелом позвоночника.