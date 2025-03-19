Открывала окно и упала: учительница псковского лицея сломала рёбра

11:16, 19 марта 2025, ПАИ

Учительница псковского лицея № 11 получила травмы после падения со стула, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

54-летняя учительница начальных классов открывала окно в классе. Она встала на стул, а когда спускалась с подоконника, потеряла равновесие и упала.

Врачи скорой помощи диагностировали у неё пневмоторакс и перелом рёбер.

Подробности происшествия выясняются.