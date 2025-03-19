Открывала окно и упала: учительница псковского лицея сломала рёбра
Учительница псковского лицея № 11 получила травмы после падения со стула, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.
54-летняя учительница начальных классов открывала окно в классе. Она встала на стул, а когда спускалась с подоконника, потеряла равновесие и упала.
Врачи скорой помощи диагностировали у неё пневмоторакс и перелом рёбер.
Подробности происшествия выясняются.
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