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Общество

С 1 апреля на «Госуслугах» можно будет проверить все свои сим-карты

Минцифры готово к запуску с 1 апреля сервиса, который позволит россиянам проверять, сколько сим-карт зарегистрировано на их имя. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, пишет ТАСС.

Министр допустил, что в первые часы и дни после запуска могут быть какие-то сбои, но в целом все готово.

Сервис «Мои SIM-карты» должен помочь отслеживать использование телефонных номеров в мошеннических целях. Если абонент увидит на «Госуслугах», что на его имя оформлен номер, который он не использует, он сможет его заблокировать.

Сейчас информация о сим-картах есть только у операторов.

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