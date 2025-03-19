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Общество

SuperJob: В Пскове руководители чаще благодарят тех, кому мало платят

В Пскове руководители чаще благодарят тех, кому мало платят. К таким выводам пришли специалисты сервиса SuperJob по итогам опроса, проведённого с 24 февраля по 12 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы.

60 % опрошенных псковичей вспомнили, когда в последний раз руководство благодарило их за работу: 14 % – в последние несколько дней, 12 % – от недели до месяца назад, 11 % – от одного до шести месяцев назад, 6 % – от шести месяцев до года назад, 15 % – более года назад. При этом 20 % опрошенных работающих заявили, что никогда не слышали похвалы от своего начальника.

Также из ответов респондентов следует, что начальство чаще благодарит тех, кто зарабатывает меньше, а также реже благодарит мужчин, чем женщин.

Ранее сообщалось, что 69 % опрошенных псковичей не хотят получать заработную плату или даже её часть в цифровых рублях.

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