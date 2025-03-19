Новые экспонаты впервые в России представлены на выставке японской гравюры в Псковском музее

12:46, 19 марта 2025, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике проведена реэкспозиция выставки «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове». Теперь гости могут увидеть четыре новых предмета из частного собрания: две гравюры художников Окумура Масанобу и Утагава Кунисада I, полихромную карту Эдо XVIII века, а также прижизненное издание э-хон «Манга» Кацусика Хокусая. Упомянутые предметы ранее нигде не экспонировались и впервые представлены широкой публике именно в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.

«К нам приехали действительно уникальные экспонаты, которые дополнят сразу все три наших зала с гравюрами, потому что изображение Сё Ки – это гравюра XVIII века, а «Манга» Хокусая и гравюра Масанобу, изображающая сумоиста, относятся к позднему периоду Эдо. Благодаря этим экспонатам на нашей выставке будут представлены те жанры и аспекты японской гравюры, которые ранее не были освещены, а сама выставка позволит наиболее полно и всесторонне познакомиться с этим удивительным искусством Японии», – рассказала куратор выставки, старший научный сотрудник отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника Татьяна Николаева.

Редчайшая гравюра Окумура Масанобу датируется 1740-ми годами. Работа относится к раннему периоду, сделана с одной доски и раскрашена вручную тушью и коричневой краской. На ней изображен истребитель демонов. Персонаж происходит из китайской мифологии, где именуется Чжун Куй. Однако наибольшую популярность он приобрел именно в Японии. Его почитают как народное божество Сё Ки, защитника от сверхъестественных существ, зла, болезней (особенно оспы). Подобные изображения известны с XII века и часто используются в качестве оберега.

Гравюра Утагава Кунисада I была создана около 1830 года и изображает борца сумо Куроива Мориноске. Этот вид единоборства был очень популярен в Японии в эпоху Эдо. Многие художники укиё-э посвящали свои работы прославленным спортсменам и их поединкам. Такой вид японской гравюры (сумо-э) часто носил рекламный характер. В настоящее время сумо-э очень ценятся коллекционерами. На выставке гравюр этого жанра больше нет.

Полихромная и очень подробная карта Эдо XVIII века также украсит выставку. Это типографская копия древней гравюры, сделанная в ХХ веке. На ней можно найти все основные достопримечательности города эпохи сёгуната: Эдоский замок, квартал Ёсивара и другие значимые локации.

Настоящей жемчужиной обновленной коллекции станет 8-й том э-хон «Манга» знаменитого Кацусики Хокусая, изданный при его жизни. 29 листов сборника посвящены различным темам, начиная с посвящения богам и мифологическим существам. Развороты демонстрируют традиционную японскую архитектуру, скульптурные украшения, процесс получения шелковой нити и устройство ткацкого станка, акробатические и спортивные упражнения, знаменитые буддийские притчи и изображения представителей различных сословий, бедных и богатых, пейзажи – достопримечательности Японии. На последней иллюстрации «Манга» – погрудный рисунок старика в профиль, странника или же лекаря, возможно, это автопортрет самого Хокусая. Сменяемость впечатлений от разных иллюстраций, чередование серьёзности и комичности повествования, переплетение тем делают сборник невероятно увлекательным.

Все эти уникальные предметы можно увидеть на выставке «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове» во Дворе Постникова (ул. Олега Кошевого, 2).