Назван самый популярный язык программирования на конкурсе «Цифровой марафон»
Python стал наиболее востребованным языком программирования среди участников Всероссийского конкурса по цифровым навыкам «Цифровой марафон», который проводят Сбер, «Школа 21» и «Нетология». Именно этот язык выбрала почти половина зарегистрировавшихся на конкурс. Далее по популярности среди участников конкурса следуют Java и современный язык программирования C#. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.
В конкурсе «Цифровой марафон» участвуют жители со всей России. Большинство участников марафона из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода и Московской области. Некоторые зарегистрировавшиеся на конкурс живут в Камчатском крае, Тыве, Якутии и Чукотском автономном округе.
Конкурс «Цифровой марафон» проводят в трёх категориях: «эксперт» – для профи, которые хотят показать свои навыки; «исследователь» – для участников с начальными знаниями; «новичок» – для тех, кто делает первые шаги в IT.
Сейчас более половины зарегистрированных участников имеют начальный уровень знаний в области цифровых технологий, за ними следуют «исследователи», а потом «эксперты».
Всего в конкурсе четыре этапа: образовательный, онлайн-тестирование, цифровой диктант и финальный тур, в который пройдут лучшие «исследователи» и «эксперты». Победителей определят по сумме баллов за четыре этапа. Общий призовой фонд составляет более трёх миллионов рублей.
Подать заявку на «Цифровой марафон» и принять участие в конкурсе могут все желающие старше 18 лет с любым опытом в сфере цифровых технологий. Заявку можно подать по ссылке.
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