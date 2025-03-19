Назван самый популярный язык программирования на конкурсе «Цифровой марафон»

13:00, 19 марта 2025, ПАИ

Python стал наиболее востребованным языком программирования среди участников Всероссийского конкурса по цифровым навыкам «Цифровой марафон», который проводят Сбер, «Школа 21» и «Нетология». Именно этот язык выбрала почти половина зарегистрировавшихся на конкурс. Далее по популярности среди участников конкурса следуют Java и современный язык программирования C#. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

В конкурсе «Цифровой марафон» участвуют жители со всей России. Большинство участников марафона из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода и Московской области. Некоторые зарегистрировавшиеся на конкурс живут в Камчатском крае, Тыве, Якутии и Чукотском автономном округе.

Конкурс «Цифровой марафон» проводят в трёх категориях: «эксперт» – для профи, которые хотят показать свои навыки; «исследователь» – для участников с начальными знаниями; «новичок» – для тех, кто делает первые шаги в IT.

Сейчас более половины зарегистрированных участников имеют начальный уровень знаний в области цифровых технологий, за ними следуют «исследователи», а потом «эксперты».

Всего в конкурсе четыре этапа: образовательный, онлайн-тестирование, цифровой диктант и финальный тур, в который пройдут лучшие «исследователи» и «эксперты». Победителей определят по сумме баллов за четыре этапа. Общий призовой фонд составляет более трёх миллионов рублей.

Подать заявку на «Цифровой марафон» и принять участие в конкурсе могут все желающие старше 18 лет с любым опытом в сфере цифровых технологий. Заявку можно подать по ссылке.