18 лет тюрьмы получил москвич за контрабанду более 50 килограммов гашиша через госграницу в Псковской области

13:12, 19 марта 2025, ПАИ

18 лет тюрьмы получил москвич за контрабанду более 50 килограммов наркотиков через границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Житель Московской области, входящий в состав преступной группы, пытался провезти через госграницу более 51 килограмма наркотиков. Однако довести преступление до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам.

Псковский областной суд признал его виновным по пункту «б» части 4 статьи 229.1, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (контрабанда и покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере).

По совокупности преступлений мужчине назначено окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.