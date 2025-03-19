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Четыре всероссийские раллийные гонки пройдут в Псковской области

Четыре раллийные гонки уровня чемпионата и Кубка России пройдут в Псковской области в нынешнем сезоне, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Четыре всероссийские раллийные гонки пройдут в Псковской области в нынешнем сезоне. Фото: ПАИ

Большой автогоночный сезон откроется для Псковской области 23 апреля – Пустошкинский и Себежский округа примут 6-й этап Кубка России ралли «Голубые озёра».

С 28 мая по 1 июня на территориях Бежаницкого, Новоржевского, Опочецкого, Пушкиногорского и Островского округов состоится 5-й этап чемпионата России ралли «Пушкинские Горы». Впервые эта гонка будет носить статус этапа чемпионата страны. В середине лета 8-й этап Кубка России ралли «900 озёр» пройдёт в Себежском, Красногородском и Опочецком округах.

Наконец, в завершение сезона с 15 по 19 октября ралли «Псков» пройдёт в статусе финального этапа Кубка России. Гонки затронут трассы в Пскове, а также в Псковском, Палкинском и Печорском округах.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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