Четыре всероссийские раллийные гонки пройдут в Псковской области
Четыре раллийные гонки уровня чемпионата и Кубка России пройдут в Псковской области в нынешнем сезоне, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Большой автогоночный сезон откроется для Псковской области 23 апреля – Пустошкинский и Себежский округа примут 6-й этап Кубка России ралли «Голубые озёра».
С 28 мая по 1 июня на территориях Бежаницкого, Новоржевского, Опочецкого, Пушкиногорского и Островского округов состоится 5-й этап чемпионата России ралли «Пушкинские Горы». Впервые эта гонка будет носить статус этапа чемпионата страны. В середине лета 8-й этап Кубка России ралли «900 озёр» пройдёт в Себежском, Красногородском и Опочецком округах.
Наконец, в завершение сезона с 15 по 19 октября ралли «Псков» пройдёт в статусе финального этапа Кубка России. Гонки затронут трассы в Пскове, а также в Псковском, Палкинском и Печорском округах.
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