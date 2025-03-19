Половина псковичей выступает против массового увольнения неэффективных сотрудников – SuperJob
Половина работающих псковичей считают, что массовые увольнения неэффективных сотрудников могут спровоцировать уход ценных кадров. Такие данные следуют по итогам опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 1 по 28 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы.
35 % респондентов заявили, что увольнения неэффективных сотрудников снижают производительность, так как новые сотрудники не всегда оказываются лучше прежних. 26 % псковичей видят в этом позитивный эффект: уход слабых сотрудников улучшает мотивацию команды и микроклимат. Ещё 17 % опрошенных уверены, что увольнения неэффективных сотрудников никак не сказывается на общем результате.
Женщины чаще мужчин обеспокоены негативным влиянием массовых увольнений на атмосферу в коллективе. В свою очередь мужчины чаще прогнозируют снижение качества работы и производительности труда.
Ранее сообщалось, что 69 % опрошенных псковичей не хотят получать заработную плату или даже её часть в цифровых рублях.
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