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Общество

Половина псковичей выступает против массового увольнения неэффективных сотрудников – SuperJob

Половина работающих псковичей считают, что массовые увольнения неэффективных сотрудников могут спровоцировать уход ценных кадров. Такие данные следуют по итогам опроса, который специалисты сервиса SuperJob провели с 1 по 28 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы.

35 % респондентов заявили, что увольнения неэффективных сотрудников снижают производительность, так как новые сотрудники не всегда оказываются лучше прежних. 26 % псковичей видят в этом позитивный эффект: уход слабых сотрудников улучшает мотивацию команды и микроклимат. Ещё 17 % опрошенных уверены, что увольнения неэффективных сотрудников никак не сказывается на общем результате.

Женщины чаще мужчин обеспокоены негативным влиянием массовых увольнений на атмосферу в коллективе. В свою очередь мужчины чаще прогнозируют снижение качества работы и производительности труда.

Ранее сообщалось, что 69 % опрошенных псковичей не хотят получать заработную плату или даже её часть в цифровых рублях.

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