GigaChat MAX стал помощником человека в вопросах финансового благополучия

14:42, 19 марта 2025, ПАИ

Нейросетевая модель Сбера GigaChat MAX успешно прошла аттестацию по трём важным направлениям: страховому и банковскому делу, а также финансовой грамотности. Тестирование проводили в Президентской академии. За ним наблюдала комиссия из экспертов вуза, которые разрабатывали тест для нейросети. Каждое направление было представлено 50 вопросами закрытого типа, а решение о прохождении аттестации принимали в формате зачёт / незачёт. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Вопросы по направлению «страховое дело» касались функций страхования и участников страхового рынка, по «банковскому делу» включали в себя принципы и ключевые аспекты деятельности банков, а по «финансовой грамотности» – основные экономические понятия. GigaChat должен был ответить правильно минимум на половину вопросов, чтобы успешно пройти аттестацию. Именно такой уровень оценки применяют при аттестации студентов первого курса бакалавриата по специальности «экономика и финансы». GigaChat прошёл тестирование, в среднем ответив правильно по каждому направлению на 70 % вопросов.

«Один из главных фокусов Сбера в ближайшие годы – это развитие персональных помощников на базе искусственного интеллекта. Конечно, итоговое решение по вопросам финансов и страхования каждый человек примет самостоятельно, но теперь любой желающий сможет воспользоваться для этого и помощью искусственного интеллекта», – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв и подчеркунул, что успешная аттестация нейросети Сбера открывает новые возможности для повышения уровня финансовой грамотности россиян. По его словам, следующий шаг в развитии партнёрства Сбера и Президентской академии в этом направлении – подготовка нейросетевой модели Сбера GigaChat MAX к сдаче экзамена на бакалавра по экономике и финансам.

Президентская академия в сотрудничестве со Сбером сделали важный шаг на пути к развитию ИИ-инструмента, который способен облегчить жизни миллионов людей, отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. Благодаря аттестации нейросети GigaChat MAX, которую провели эксперты Президентской академии, пользователи из России смогут принимать обоснованные решения в вопросах финансового планирования и обучаться финансовой грамотности, уточнил он. «Совместные усилия мы направили на то, чтобы сделать этот инструмент ещё более качественным», – подчеркнул Алексей Комиссаров.

Ранее GigaChat одним из первых в мире сдал выпускной экзамен медицинского вуза по направлению подготовки «лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник», а также успешно справился с ЕГЭ по обществознанию для поступления в университет.

Узнать больше о возможностях GigaChat MAX, а также посмотреть примеры удачных запросов можно по ссылке. Доступ к GigaChat MAX открыт для компаний через облачный API.