Лекция о семейных отношениях в творчестве Пушкина состоится в Пскове

15:05, 19 марта 2025, ПАИ

20 марта в 12:00 в Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на Труда, 20 состоится лекция-беседа «Тема семейных отношений в творчестве Пушкина». Проведёт её Вячеслав Козмин — кандидат филологических наук, хранитель музея «Пушкинская деревня», сообщили ПАИ в Пушкинском заповеднике.

Об истории рода и семьи Пушкина посетители заповедника расспрашивают экскурсоводов и хранителей музеев-усадеб с завидной регулярностью. Также занимают гостей «Михайловского» любовные и семейные отношения пушкинских персонажей, их прототипов. Этот интерес и определил общее направление предстоящего псковского выступления Вячеслава Козмина.

Вход на лекцию свободный. Возрастная рекомендация для слушательской аудитории — 16+.