Очередной этап областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошёл в Пскове

15:22, 19 марта 2025, ПАИ

Второй этап областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошёл в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Участниками очередного этапа областного конкурса стали 13 муниципальных служащих из 12 муниципалитетов. Это Псков, а также Островский, Дновский, Невельский, Куньинский, Новосокольнический, Порховский, Великолукский, Пыталовский, Опочецкий, Стругокрасненский и Красногородский округа.

Муниципальные служащие прошли тестирование на знание законодательства, а также решили представленные комиссией задания. Их оценивали эксперты из ПсковГУ и из органов власти Псковской области.

Главная идея этого конкурса не в соперничестве, а в командной работе, отметила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию регионального правительства Елена Тимашова. Имена победителей станут известны в преддверии Дня местного самоуправления, 21 апреля.

Напомним, что региональный конкурс «Лучший муниципальный служащий» проходит в Псковской области уже в пятый раз в двух конкурсных группах: «руководители» и «специалисты».