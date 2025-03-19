Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Очередной этап областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошёл в Пскове

Второй этап областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошёл в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участниками очередного этапа областного конкурса стали 13 муниципальных служащих из 12 муниципалитетов. Это Псков, а также Островский, Дновский, Невельский, Куньинский, Новосокольнический, Порховский, Великолукский, Пыталовский, Опочецкий, Стругокрасненский и Красногородский округа.

Муниципальные служащие прошли тестирование на знание законодательства, а также решили представленные комиссией задания. Их оценивали эксперты из ПсковГУ и из органов власти Псковской области.

Главная идея этого конкурса не в соперничестве, а в командной работе, отметила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию регионального правительства Елена Тимашова. Имена победителей станут известны в преддверии Дня местного самоуправления, 21 апреля.

Напомним, что региональный конкурс «Лучший муниципальный служащий» проходит в Псковской области уже в пятый раз в двух конкурсных группах: «руководители» и «специалисты».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 марта 2025

Псковичи поделились впечатлениями об участии во Всероссийском Кубке Защитников Отечества
19 марта 2025

Алексей Прокофьев покинул должность руководителя Себежского филиала Невельской межрайонной больницы
19 марта 2025

В Пскове завершился второй этап командно-штабных учений спасателей
19 марта 2025

Память погибшего в Чечне младшего сержанта почтили в Гдове
19 марта 2025

Первую часть благоустройства пляжа в Овсище завершат к началу сезона
19 марта 2025

Холодной воды временно не будет в Тямше 20 марта
19 марта 2025

Проблемы с горячей водой в многоэтажках на Ижорского Батальона в Пскове удалось решить без кислоты – депутат
19 марта 2025

Лекция о псковских храмах из списка ЮНЕСКО пройдёт сегодня в историко-краеведческой библиотеке

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...