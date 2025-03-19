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Общество

Михаил Ведерников пригласил студентов РЭУ на стажировку и летнюю практику в правительстве Псковской области

Стажировку и летнюю практику могут пройти студенты в правительстве Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников на встрече с учащимися Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве.

Встреча со студентами вуза в Москве. Здесь и далее: скриншоты из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Стажировка и летняя практика могут стать возможностью дополнительного трудоустройства. Я принял решение, что эта работа будет оплачиваться и с вами будет заключён срочный договор», – отметил Михаил Ведерников.

Вместе с этим, отвечая на вопрос студента вуза о том, что делают для поддержки студентов в Псковской области, губернатор отметил, что в регионе реализуют программы поддержки целевиков.

«Мы реализуем региональную программу адресной поддержки целевиков и сделали такой трек, чтобы уже со старших классов ребята понимали, куда они идут. Это даёт им возможность проще поступить. И помимо государственной стипендии они получают губернаторскую, но при условии, что учатся без троек», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что у обучающихся по целевому направлению есть гарантированное место, где они будут проходить практику, а также наставник и возможность участия в различных грантовых конкурсах.

«Также есть целый ряд мер, как для молодого специалиста, когда он уже имеет определённый опыт и может быть наставником и получать денежное вознаграждение. И самое главное, если это востребованные специальности, то можно получить муниципальное или региональное жильё. А если семь лет отработать в государственной структуре, то есть право на приватизацию этого жилья», – заключил псковский губернатор.

Ранее сообщалось, что ректор РЭУ Иван Лобанов предложил ПсковГУ провести совместные соревнования по гонкам дронов.

Кроме того, Михаил Ведерников и Иван Лобанов подписали соглашение о сотрудничестве. Также соглашение о сотрудничестве учебных заведений заключено между РЭУ имени Г. В. Плеханова и ПсковГУ. Сотрудничество будет нацелено на совершенствование качества и доступности высшего образования, академической мобильности студентов и преподавателей, на обмен ведущими преподавателями для консультаций и чтения лекций.

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