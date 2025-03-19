Жители Псковской области могут предложить территории для благоустройства

16:20, 19 марта 2025, ПАИ

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» пройдет с 21 апреля по 12 июня во всех муниципальных образованиях Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региона.

Сейчас на сайте pos.gosuslugi.ru идёт прием предложений граждан по общественным территориям, которые они хотят видеть благоустроенными в 2026 году. Уже поступило более 300 предложений. Общественные территории, прошедшие проверку и соответствующие всем требованиям законодательства, будут вынесены на всероссийское онлайн-голосование.

В 2024 году в онлайн-голосовании приняли участие около 90 тыс. человек, что на 16 тыс. человек больше, чем в 2023 году. Надеемся на еще более значительную активность граждан в текущем году. Поскольку территории на голосование предлагают именно граждане, благоустройство на данных территориях должно быть очень востребовано.

Значимую роль в проведении голосования традиционно выполняют волонтеры. На платформе Добро.РФ идёт регистрация волонтеров.