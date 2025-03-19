Кто обязан поменять в подъезде перегоревшие лампочки, объяснили в прокуратуре

16:46, 19 марта 2025, ПАИ

Кто обязан поменять в подъезде многоквартирного дома перегоревшие лампочки, объяснили псковичам в городской прокуратуре.

Согласно статье 36 Жилищного кодекса России и пункту 7 правил содержания общего имущества, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, управляющая компания или ТСЖ, обслуживающие дом, должны обеспечивать надлежащую работу осветительных приборов на лестничных площадках, а значит, и следить за их своевременной заменой.

На управляющую компанию либо ТСЖ также возложены обязанности и по иным вопросам содержания общедомового имущества, например по своевременной замене пружины (либо доводчика) на входной двери в подъезд, замене разбитого стекла и тому подобное.

В случае бездействия управляющей организации в части обеспечения и ухода за общим имуществом многоквартирного дома предусмотрена административная ответственность по статье 7.23.3 КоАП РФ.

Если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ не реализован, не определена управляющая организация, то решение проблемы о замене элементов электроснабжения лежит на собственниках жилых помещений такого дома, заключили в прокуратуре.