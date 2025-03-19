Лекция о псковских храмах из списка ЮНЕСКО пройдёт сегодня в историко-краеведческой библиотеке

17:04, 19 марта 2025, ПАИ

Лекция о псковских храмах из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО пройдёт в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва (площадь Ленина, 3, здание бывшего кинотеатра «Октябрь») сегодня, 19 марта. Мероприятие начнётся в 18:00, сообщили ПАИ в централизованной библиотечной системе Пскова.

Лекцию прочтёт действительный член Академии архитектурного наследия, член Национального союза экспертов, архитектор-реставратор Игорь Лагунин. Он расскажет, как велась работа над включением псковских памятников в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как сформировалась номинация «Храмы псковской архитектурной школы», почему в неё вошло всего 10 церквей и какие ещё шедевры псковского зодчества есть в списке ЮНЕСКО.

Напомним, что у Псковского агентства информации есть проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО», в который вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове. За этот проект журналистам ПАИ вручили премию правительства региона. Со всеми новостями проекта можно ознакомиться в специальном сюжете здесь. Фильмы можно посмотреть тут.