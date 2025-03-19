Холодной воды временно не будет в Тямше 20 марта

17:27, 19 марта 2025, ПАИ

Холодной воды временно не будет в деревне Тямша Псковского района 20 марта, сообщили ПАИ в районной администрации.

Водоснабжение отключат с 12:00 до 15:00 в связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях.

«Эти работы направлены на улучшение качества предоставляемых услуг водоснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций в будущем», – отметили в администрации.