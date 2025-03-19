Память погибшего в Чечне младшего сержанта почтили в Гдове

17:43, 19 марта 2025, ПАИ

Митинг в память о погибшем во время чеченской кампании гдовиче, кавалере двух орденов Мужества Валерии Бобове прошёл в Гдовской средней школе, где он учился с 1982 по 1993 год. Об этом пишет газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»







Валерий Бобов – участник Второй чеченской кампании. Боец закрыл собой в бою товарища и получил смертельное ранение. 19 марта 1995 года он скончался в госпитале, ему было 19 лет.

Слова соболезнования и благодарности за воспитание сына его матери Надежде Бобовой выразили координатор фонда «Защитники Отечества» Владимир Макарчук, тренер клуба по рукопашному бою «Ратник» Александр Садков и педагог школы Наталья Голова.

«Очень целеустремлённым был Валера. Я в их классе вела физкультуру, он рос у меня на глазах, любил отстаивать свою точку зрения», – сказала преподавательница.

Надежда Бобова выразила слова благодарности за память о сыне. «Приятно, что не забываете его. Прихожу на могилу, там свежие цветы лежат. И здесь, у школьной плиты, никогда не бывает пусто. Огромная моя признательность педагогам и всем, кто помнит и хранит память о нашем Валере», – отметила мать бойца.

Добавим, что в субботу, 22 марта, пройдёт ежегодный турнир Гдовского района по рукопашному бою памяти кавалера орденов Мужества Валерия Бобова.