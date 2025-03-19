Первый этап открытого Кубка ПсковГУ по интеллектуальным играм прошёл сегодня

20:27, 19 марта 2025, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета прошёл первый этап открытого Кубка ПсковГУ по интеллектуальным играм. В соревнованиях приняли участие десять команд студентов и сотрудников вуза, а также учащихся псковских школ, сообщили ПАИ в вузе.

Турнир проходил в формате интеллектуальной игры и включил в себя вопросы на логику. На формулировку ответов была отведена ровно одна минута. Победа была отдана команде, которая дала больше всего правильных ответов.

Впереди ещё два тура игр: второй пройдёт в апреле, третий – в мае. Все баллы по итогам соревнований будут суммироваться. Победит команда, у которой по итогам трёх этапов будет больше всего баллов.

Отметим, турнир проводится с целью популяризации интеллектуальных игр среди молодёжи, а также для выявления сильнейших команд и игроков.