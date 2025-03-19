Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Что делать при встрече с агрессивной собакой на улице

С начала года случаи нападения бродячих собак на людей зафиксировали в 24 российских регионах. Как действовать, если собака напала на улице, пишут «Известия».

В случае нападения собаки необходимо защищаться подручными средствами, выставив вперёд любой предмет, который есть под рукой, например пакет, зонт или сумку. Собаки обычно атакуют то, что находится ближе всего к ним. Также можно попытаться отвлечь собаку едой. Возможно, она переключит своё внимание на пищу.

Бросать в собаку камни или палки не рекомендуется. Также можно бросить в глаза собаки горсть земли или песка. Верхняя одежда также может служить защитой. Например, можно снять куртку и позволить собаке вцепиться в неё, медленно отступая в сторону укрытия.

Если у вас есть перцовый баллончик, электрошокер или ультразвуковое устройство для отпугивания собак, лучше воспользоваться ими. Также можно использовать фонарик на телефоне: направив его собаке в глаза, вы сможете её временно ослепить и отступить на безопасное расстояние.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 марта 2025

В Псковском районе продолжаются чествования ветеранов
19 марта 2025

Специализированная ярмарка трудоустройства для инвалидов и лиц с ОВЗ прошла в Пскове
19 марта 2025

На двух железнодорожных переездах в Пскове устранены нарушения после вмешательства прокурора
19 марта 2025

Первый этап открытого Кубка ПсковГУ по интеллектуальным играм прошёл сегодня
19 марта 2025

Ограничение движения вводится на участке Хлебного проезда в Пскове
19 марта 2025

О благоустройстве округа № 12 в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное
19 марта 2025

Гаражный детектив: как псковские судебные приставы нашли спрятанный мотоцикл
19 марта 2025

Псковичи поделились впечатлениями об участии во Всероссийском Кубке защитников Отечества

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...