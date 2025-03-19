Что делать при встрече с агрессивной собакой на улице

21:23, 19 марта 2025, ПАИ

С начала года случаи нападения бродячих собак на людей зафиксировали в 24 российских регионах. Как действовать, если собака напала на улице, пишут «Известия».

В случае нападения собаки необходимо защищаться подручными средствами, выставив вперёд любой предмет, который есть под рукой, например пакет, зонт или сумку. Собаки обычно атакуют то, что находится ближе всего к ним. Также можно попытаться отвлечь собаку едой. Возможно, она переключит своё внимание на пищу.

Бросать в собаку камни или палки не рекомендуется. Также можно бросить в глаза собаки горсть земли или песка. Верхняя одежда также может служить защитой. Например, можно снять куртку и позволить собаке вцепиться в неё, медленно отступая в сторону укрытия.

Если у вас есть перцовый баллончик, электрошокер или ультразвуковое устройство для отпугивания собак, лучше воспользоваться ими. Также можно использовать фонарик на телефоне: направив его собаке в глаза, вы сможете её временно ослепить и отступить на безопасное расстояние.