Марина Гаращенко провела рабочую встречу с коллективом реорганизуемой Стругокрасненской межрайонной больницы

19:28, 03 февраля 2025, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко провела рабочую встречу с коллективом Стругокрасненской межрайонной больницы. Медицинская организация вступает в процесс объединения с Псковской межрайонной больницей, к которой также присоединится ещё несколько районных больниц, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Во встрече с коллективами принимали участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и депутат Игорь Дитрих, а также главы Стругокрасненского и Плюсского муниципальных образований и председатель Псковского областного профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер.

«Мы сегодня к вам приехали в таком большом составе, чтобы лично объявить о преобразованиях. Стругокрасненская межрайонная больница станет частью Псковской межрайонной больницы с филиалами в Стругах Красных и Плюссе. Это необходимо для организации полноценной качественной и доступной медицинской помощи территориальному населению в соответствии со всеми клиническими рекомендациями Минздрава, для усиления кадрового потенциала во всех профилях на современном уровне. Предлагаю вам, работникам больницы, создать рабочую группу для совместного решения текущих вопросов, которые будут возникать. Несколько вопросов хочу сразу предвосхитить: все социальные выплаты сохранятся в полном объёме. Мы продолжим участие во всех федеральных и региональных программах, в национальных проектах. Больница будет развиваться, продолжится строительство ФАПов, проведение ремонтов, закупка оборудования. Люди не только должны услышать, что медицинская помощь станет ближе, но и почувствовать», – сказала Марина Гаращенко.

В своей речи главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина поприветствовала коллег и отметила, что во время объединения она будет использовать индивидуальный подход и изучит опыт работы каждого отделения и филиала, чтобы учесть все особенности.

Спикер областного Собрания депутатов Александр Котов рассказал о беспрецедентном внимании, которое уделяется здравоохранению в регионе. «За последние годы в систему здравоохранения вкладывается большое количество денежных средств. Объединение – это естественный процесс, который поможет рационально использовать кадровые, административные, материально-технические ресурсы. Все хотят видеть результат и современную медицинскую помощь в каждом муниципалитете Псковской области», – сказал он.

В завершение мероприятия председатель регионального профсоюза Анжелика Шундер рассказала коллективу, что единственным изменением для медработников станет только запись в трудовой книжке.

Псковская межрайонная больница будет включать в себя пять филиалов. В течение недели пройдут встречи с коллективами всех реорганизуемых организаций на данном этапе.

Напомним, в ноябре 2024 года завершилась реорганизация Островской межрайонной больницы. У Островской больницы теперь есть филиалы: Пыталовский, Опочецкий, Красногородский, Пушкиногорский, Новоржевский. До этого в состав Невельской межрайонной больницы в качестве филиалов вошли Новосокольническая, Пустошкинская, Себежская и Усвятская больницы.