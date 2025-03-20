«Шкода» и «Тойота» столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове

00:36, 20 марта 2025, ПАИ

На Крестовском шоссе у дома №43 произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобилей «Шкода» и «Тойота» повреждения получили оба транспортных средства, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Пострадавших нет. На месте работали спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ.

Движение на участке шоссе временно было затруднено.

Обстоятельства происшествия уточняются.