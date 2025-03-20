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Происшествия

«Шкода» и «Тойота» столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове

На Крестовском шоссе у дома №43 произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобилей «Шкода» и «Тойота» повреждения получили оба транспортных средства, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ

Пострадавших нет. На месте работали спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ.

Движение на участке шоссе временно было затруднено.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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