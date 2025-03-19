Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Павел Капельник наступил по народному календарю

Память святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского, жившего в IX веке, и преподобного Павла Препростого, жившего в IV веке, отмечается сегодня, 20 марта, пишет calend.ru.

В народе считали, что в этот день «весна идет»., хотя холод еще чувствовался. «С крыш капает, а за нос цапает», «Весна да осень — на дню погод восемь», «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов», - говорили на Руси. .

Также в этот день было принято молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

На Павла также существовали различные приметы. К ночи пасмурная погода - на следующий день следовало ждать заморозок, а капель с сосулек предвещала летом богатый урожай конопли и льна.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 марта 2025

«Концерт для контрабаса с абсурдом» в Пскове
19 марта 2025

В День моряка-подводника в Острове почтили память старшего матроса Владимира Алексеева
19 марта 2025

Псковский писатель Игорь Смолькин передал в дар библиотеке Курбатова свои новые книги
19 марта 2025

В Псковском районе продолжаются чествования ветеранов
19 марта 2025

Специализированная ярмарка трудоустройства для инвалидов и лиц с ОВЗ прошла в Пскове
19 марта 2025

На двух железнодорожных переездах в Пскове устранены нарушения после вмешательства прокурора
19 марта 2025

Первый этап открытого Кубка ПсковГУ по интеллектуальным играм прошёл сегодня
19 марта 2025

Ограничение движения вводится на участке Хлебного проезда в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...