Павел Капельник наступил по народному календарю

07:23, 20 марта 2025, ПАИ

Память святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского, жившего в IX веке, и преподобного Павла Препростого, жившего в IV веке, отмечается сегодня, 20 марта, пишет calend.ru.

В народе считали, что в этот день «весна идет»., хотя холод еще чувствовался. «С крыш капает, а за нос цапает», «Весна да осень — на дню погод восемь», «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов», - говорили на Руси. .

Также в этот день было принято молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

На Павла также существовали различные приметы. К ночи пасмурная погода - на следующий день следовало ждать заморозок, а капель с сосулек предвещала летом богатый урожай конопли и льна.