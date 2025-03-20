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Общество

Какие продукты вызывают бессонницу, рассказал диетолог

Какие продукты могут вызвать бессонницу, рассказала врач – эндокринолог-диетолог, к. м. н. Оксана Михалева, пишут «Известия».

Она пояснила, что ужин, состоящий из продуктов с высоким содержанием кофеина, может оказать негативное влияние на сон. В первую очередь это касается не только крепкого чая и кофе, но и шоколада. «Поэтому, если вы хотите заснуть без проблем, я бы рекомендовала исключить этот продукт в вечернее время», – отметила она.

Кроме того, вечером следует воздержаться от приема жирной пищи, такой как фастфуд, жареные продукты, жирные соусы и мясо. Такая пища требует не только длительного переваривания, но и может вызвать неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте. «Всё это может помешать нормальному сну», – подчеркнула Оксана Михалева.

Также на ухудшение сна может повлиять избыток белка в ужине. «Это также стимулирует пищеварительные процессы и провоцирует ощущение тяжести в желудке, что, конечно, никак не способствует засыпанию», – рассказала диетолог.

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