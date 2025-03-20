Образовательный интенсив для действующих и будущих волонтёров пройдёт в Пскове
21 марта в 15:00 в муниципальном центре добровольчества Пскова начнется однодневный образовательный интенсив для действующих и будущих волонтёров. Об этом ПАИ сообщили в городском молодёжном центре.
Программа интенсива включает блоки по основам добровольчества, работе с платформой ДОБРО.РУ, финансовой грамотности для волонтёров и проектной деятельности. Также запланирован кофе-брейк для неформального общения и обмена опытом.
«Этот интенсив станет прекрасной возможностью для всех, кто хочет стать частью волонтёрского движения и внести свой вклад в развитие общества, – отметила руководитель муниципального центра добровольчества Кристина Яковлева. – Мы создали программу, которая поможет участникам не только освоить базовые навыки, но и вдохновиться на реализацию новых идей и проектов».
Встреча пройдёт по адресу: улица Максима Горького, 15. Участие бесплатное, но нужна регистрация.
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