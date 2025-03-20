Весеннее равноденствие наступит через два часа: что можно и что нельзя делать в этот день

09:55, 20 марта 2025, ПАИ

Весеннее равноденствие наступит через два часа: 20 марта в 12:01:09 по времени северного полушария. Весеннее равноденствие — это уникальное астрономическое событие, когда день и ночь становятся равными по продолжительности. Это явление знаменует начало астрономической весны. В разных культурах равноденствие связано с множеством традиций и ритуалов, призванных привлечь удачу и благополучие.

Равноденствие происходит, когда Солнце находится точно над экватором, а оба полушария Земли получают почти равное количество солнечного света. После весеннего равноденствия соответствующее полушарие (Северное в марте и Южное в сентябре) наклоняется ближе к Солнцу. Световой день увеличивается, восходы становятся более ранними, а закаты поздними.

Так как в Южном полушарии времена года противоположны северному, то 20 марта там наступает осеннее равноденствие. Поэтому астрономы ещё используют термины «мартовское равноденствие» и «сентябрьское равноденствие».

Равноденствие часто путают с другим астрономическим явлением — солнцестоянием. И равноденствие, и солнцестояние — это конкретный, определённый момент, который можно рассчитать с точностью до секунды. Оба явления оказывают влияние на погодные условия и смену сезонов, хотя их прямое воздействие на погоду может быть разным в зависимости от местности.

При равноденствии день и ночь равны по продолжительности, а при солнцестоянии наблюдается либо самый длинный (летнее солнцестояние), либо самый короткий (зимнее солнцестояние) день в году. В дни равноденствия Солнце расположено строго перпендикулярно экватору Земли и оба полушария планеты освещены одинаково. При солнцестоянии же наблюдается максимальная (летнее) или минимальная (зимнее) высота Солнца над горизонтом.

После весеннего равноденствия световой день постепенно увеличивается до летнего солнцестояния, после которого начинает уменьшаться. После осеннего равноденствия день продолжает сокращаться до зимнего солнцестояния, после которого начинает увеличиваться снова.

В 2025 году: весеннее равноденствие — 20 марта; летнее солнцестояние — 21 июня; осеннее равноденствие — 22 сентября; зимнее солнцестояние — 21 декабря.

Для дня весеннего равноденствия есть множество народных примет, связанных с погодой и урожаем.

- Тёплая погода в день равноденствия предвещает 40 тёплых дней, морозная — ещё 40 дней будет холодно.

- Высокие и быстро движущиеся облака — к тёплому лету и осени.

- Метель в этот день — к богатому урожаю зерновых.

- Волнообразный снег на полях — к хорошему урожаю овощей и злаковых.

- Если птицы вьют гнёзда на южной стороне деревьев — жди дождливое лето.

В день весеннего равноденствия древние народы придумали множество традиций и обрядов, направленных на привлечение удачи и благополучия. Современные люди верят в особую магию этих дней и стараются провести какой-нибудь ритуал, чтобы запустить счастье в дом.

Популярен обряд с выпечкой: испечённые в форме птиц коржики или печенье нужно вынести в поле и подбросить вверх, что, согласно народным поверьям, привлечёт весну и благополучие.

Популярны очищающие обряды — умывание чистой водой, уборка дома, избавление от старых вещей и наведение порядка в мыслях и чувствах. Важно также проявлять доброту, помогая нуждающимся, угощая бездомных животных и раздавая еду птицам.

В этот день существует ряд запретов: не следует грустить, злиться, вступать в конфликты, желать зла другим или проявлять негативные эмоции. Народные поверья гласят, что сон накануне равноденствия считается вещим, а день нужно провести с улыбкой, чтобы год был благополучным. Любые добрые дела возвращаются сторицей, и чем радостнее пройдёт этот день, тем удачнее будет год.

Рекомендуется провести день в кругу близких, заняться творчеством, начать новые дела, составить планы на будущее и посвятить время саморазвитию.