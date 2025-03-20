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Общество

Студенческое общежитие в Пскове проверили на наркотики

Полицейские проверили на наркотики общежитие Псковского агротехнического колледжа в рамках Всероссийской оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

  • Антинаркотический рейд
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Антинаркотический рейд
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Антинаркотический рейд
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Антинаркотический рейд
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Антинаркотический рейд
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Антинаркотический рейд
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Антинаркотический рейд
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Антинаркотический рейд
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Антинаркотический рейд
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Антинаркотический рейд
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Общежитие посетили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову и инспектор ПДН. Полицейские пообщались со студентами и напомнили ребятам о том вреде, который наносят наркотики здоровью человека, а также об ответственности, предусмотренной законодательством за участие в сфере наркобизнеса. Дополнительно правоохранители напомнили несовершеннолетним об ответственности за распитие алкогольных напитков и за пребывание на улице в ночное время.

«В ходе посещения общежития каких-либо противозаконных деяний, связанных с хранением, употреблением или распространением наркотических средств, среди проживающих выявлено не было. Все комнаты проверил сотрудник кинологической службы со служебной собакой», – отметили в пресс-службе.

Эта акция была направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения молодёжи в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Подобные антинаркотические мероприятия полицейские планируют организовывать и в дальнейшем.

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