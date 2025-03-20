Водитель ​Volkswagen погиб в результате лобового столкновения на трассе в Пустошкинском районе

11:44, 20 марта 2025, ПАИ

В Пустошкинском районе недалеко от деревни Алоль произошло лобовое столкновение Volvo и Volkswagen. По предварительным данным, водитель Volkswagen скончался на месте до приезда экстренных служб, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работают сотрудники ГИБДД, пожарные и медики. Обстоятельства аварии устанавливаются.