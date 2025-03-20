Водитель Volkswagen погиб в результате лобового столкновения на трассе в Пустошкинском районе
В Пустошкинском районе недалеко от деревни Алоль произошло лобовое столкновение Volvo и Volkswagen. По предварительным данным, водитель Volkswagen скончался на месте до приезда экстренных служб, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
На месте работают сотрудники ГИБДД, пожарные и медики. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Водитель Volkswagen погиб в результате лобового столкновения на трассе в Пустошкинском районе
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