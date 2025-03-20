Псковичей приглашают на военную службу по контракту в Пограничном управлении ФСБ России

11:49, 20 марта 2025, ПАИ

Псковичей приглашают на военную службу по контракту в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве ждут граждан РФ от 18 до 38 лет с образованием не ниже среднего (11 классов) и хорошим здоровьем.

Контрактникам предлагают стабильное денежное содержание от 48 тысяч рублей с увеличением в зависимости от выслуги лет, ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток, бесплатное вещевое и медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья, право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в лечебных учреждениях ФСБ России, возможность приобрести своё жилье через накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих, ежегодную материальную помощь, обеспечение служебным жильем либо денежную компенсацию за наём жилья, право на пенсию через 14 лет военной службы.

Кроме того, гражданам, состоящим в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, ранее уволенным со службы по положительным основаниям, в выслугу лет засчитывается служба в подразделениях Минобороны, МВД, ФСИН, МЧС России.

Подробная информация о требованиях к кандидатам, порядке поступления и условиях прохождения военной службы по контракту

в пограничных органах:

- в Пскове тел.: 8 (8112) 698-222, 698-275, ул. Инженерная, дом 113;

- в Гдове тел. 8 (81131) 21-331, ул. Ленинградская, д. 9;

- в Печорах тел. 8 (81148) 24-262, ул. Приозерная, д. 1;

- в деревне Шелино, Пыталовский район, тел. 8 (81147) 21-774, д. 55;

- в Себеже тел. 8 (81140) 35-815, 22-930, пер. Почтовый, д. 4е;

- в Невеле тел. 8 (81151) 21-462, ул. Ленкоммуны, д. 28Б.