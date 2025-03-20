Публикуем видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе

11:53, 20 марта 2025, ПАИ

Публикуем видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе. Ранее сообщалось, что на трассе недалеко от деревни Алоль произошло лобовое столкновение Volvo и Volkswagen. По предварительным данным, водитель Volkswagen скончался на месте до приезда экстренных служб.

На месте происшествия работают медики, ГИБДД и пожарные.