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Происшествия

Публикуем видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе

Публикуем видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе. Ранее сообщалось, что на трассе недалеко от деревни Алоль произошло лобовое столкновение Volvo и Volkswagen. По предварительным данным, водитель Volkswagen скончался на месте до приезда экстренных служб.

На месте происшествия работают медики, ГИБДД и пожарные.

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