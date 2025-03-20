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Общество

Псковичка победила во Всероссийской олимпиаде по избирательному праву

Ученица 11-го кадетского класса гимназии № 29 Пскова Ирина Жора стала победительницей Всероссийской олимпиады по избирательному праву «Софиум», сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Фото предоставили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области

В олимпиаде участвовали более 15 000 школьников из 88 регионов страны, но только 57 смогли набрать наивысший балл, и Ирина Жора в их числе.

Для девушки это уже вторая победа, в прошлом году она стала победительницей Всероссийской олимпиады по избирательному праву, обучаясь в 10-м классе. Также она является членом молодёжной избирательной комиссии Псковской области и участницей многих мероприятий областной избирательной комиссии.

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