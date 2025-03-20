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Общество

До +13 градусов ожидается в Псковской области 21 марта

21 марта в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Ночью будет дуть западный ветер, днём - северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...-4 градуса, днем +8...+13 градусов. Атмосферное давление выше нормы.

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