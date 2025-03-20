Соревнования по ликвидации последствий ДТП проходят в Пскове. Видео

12:16, 20 марта 2025, ПАИ

Первый этап соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте» проходит во дворе пожарно-спасательной части № 1 в Пскове (улица Коммунальная, 62) сегодня, 20 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

В состязаниях участвуют пять команд пожарных-спасателей из Пскова и Великих Лук. Они демонстрируют своё мастерство в ликвидации последствий ДТП. В частности, при помощи аварийно-спасательных инструментов специалисты на скорость условно тушат возгорание, деблокируют пострадавших из автомобиля и оказывают им первую помощь.

Соревнования проводят для улучшения подготовки сотрудников МЧС и повышения их готовности к происшествиям.