Ещё более миллиона рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

12:27, 20 марта 2025, ПАИ

Более миллиона рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Печор и Псковского района звонили неизвестные и представлялись сотрудниками разных организаций.

Под предлогами якобы необходимости перевода денег на «безопасные счета», предоставления дополнительного заработка на брокерской платформе, перерасчёта пенсии, одалживания денег под видом родственников они завладели сбережениями граждан на общую сумму свыше миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.