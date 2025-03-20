В Дно по горячим следам раскрыт угон

12:43, 20 марта 2025, ПАИ

Угон автомобиля раскрыли по горячим следам полицейские в Дно, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 19 марта от дома на улице Карла Маркса угнали автомобиль «Москвич». Прибывшие на место происшествия полицейские установили подозреваемого в совершении этого противоправного деяния. Им оказался 33-летний местный житель. Уехать далеко у мужчины не получилось, и автомобиль вместе с ним обнаружили на той же улице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие, уточнили в пресс-службе.