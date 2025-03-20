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Общество

День счастья отмечают сегодня в мире

Международный день счастья отмечают сегодня, 20 марта, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Праздник установлен резолюцией ООН в 2012 году и создан для поддержания человеческого стремления к счастью. Он служит напоминанием правительствам стран всей планеты о важности подсчёта благосостояния и морального здоровья нации.

Учредив Международный день счастья, ООН также стремится обратить внимание мировой общественности на то, что экономическое развитие должно быть всеохватывающим, равноправным и сбалансированным. Результатом осуществления такой модели развития должен стать экономический рост в странах с последующим снижением уровня нищеты.

Добавим, что сегодня также наступило весеннее равноденствие – астрономическое событие, когда день и ночь становятся равными по продолжительности. О том, что можно, а что нельзя делать в этот день, читайте по ссылке.

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