Сбер поможет бизнесу сэкономить с гибкой подпиской СберБизнес Прайм

12:40, 20 марта 2025, ПАИ

Подписка для бизнеса СберБизнес Прайм появилась у Сбера. С ней предприниматели могут получить доступ к скидкам, бонусам, а также небанковским и банковским сервисам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Подписку можно настроить под потребности своего бизнеса, выбрав оптимальный набор услуг. В зависимости от набора выбранных параметров подписки будет рассчитана её стоимость индивидуально для каждого клиента. При этом эти параметры можно поменять в любой момент. Стоимость минимальной подписки составляет 0 рублей. В неё входит внесение наличных на счёт до 50 тысяч рублей, пять платежей юридическим лицам, переводы физическим лицам до 300 тысяч рублей (для ИП). Платные варианты подписки СберБизнес Прайм можно попробовать за 0 рублей в первый месяц для новых корпоративных клиентов.

С подпиской можно оформить СберБизнес Карту с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью получать до 5 000 бонусов СберБизнес Спасибо в месяц и конвертировать их в рубли. Также клиент получит бесплатные сервисы Сбера и партнёров для эффективного ведения бизнеса. Среди них – «Юрист для бизнеса». В него каждый месяц входят безлимитное предоставление типовых документов и инструкций, три ведения переговоров от имени клиента, три устные консультации по правовым вопросам, три устные правовые консультации по личным вопросам руководителей, одна письменная консультация по вопросам предпринимательской деятельности и один звонок юриста от имени клиента.

HR-сервис от «Работа.ру», который входит в подписку, даёт право на размещение одной вакансии, её замену и редактирование без ограничений, приём откликов в виде резюме и по телефону, а также доступ к базе резюме с возможностью открытия до 50 контактов соискателей в месяц.

В «Бухгалтерию для ИП» входят подготовка декларации, её онлайн-отправка и дальнейшее отслеживание статуса, уведомления о приближающихся налоговых событиях, формирование платёжных поручений, расчёт фиксированных и дополнительных взносов, авансовых платежей, итогового налога по УСН.

А сервис «E-invoicing и отчётность в государственные органы» обеспечивает получение и отправку документов с кодами маркировки, обмен документами со Сбером, получение и отправку документов контрагентам, сдачу отчётности в Росстат, Федеральную налоговую службу и Социальный фонд России.

Более того, с подпиской СберБизнес Прайм предприниматели могут воспользоваться платными сервисами Сбера и партнёров на выгодных условиях. Подписчикам доступны 90-дневные пакеты интернет-эквайринга ЮKаssа: при обороте до 120 тысяч рублей – за 2 490 рублей, до 240 тысяч – за 3 490.

Привлекательны и сервисы «Удалённая техподдержка» (500 рублей ежемесячно за дистанционное обслуживание одного рабочего места и одной кассы) и «Моя бухгалтерия аутсорсинг» (первый месяц за один рубль).

Сбер – это не только финансовые сервисы, но и юридическая, консультационная и IT-поддержка, а также другие нужные бизнесу продукты, подчеркнул директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. «Наши клиенты работают в разных сферах, у них разный масштаб бизнеса и разные требования к сервисам, поэтому мы разработали персонализированное решение, которое легко подстраивается под задачи конкретной организации», – отметил Алексей Шашкин и уточнил, что с подпиской СберБизнес Прайм можно индивидуально настроить параметры расчётно-кассового облуживания, получать скидки и дополнительные бонусы, а также экономить на небанковских сервисах.

Новые клиенты могут подключить СберБизнес Прайм при открытии счёта. Действующие – в интернет-банке СберБизнес.