Пограничники задержали мужчину, приплывшего из Эстонии в гидрокостюме
В Ленинградской области пограничники задержали мужчину, который пересек российско-эстонскую границу по реке Нарве. Из Эстонии он приплыл в гидрокостюме, сообщает РИА Новости.
В УФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщили, что нарушитель ранее был объявлен МВД России в розыск по статье о производстве и сбыте наркотиков.
Водитель Volkswagen погиб в результате лобового столкновения на трассе в Пустошкинском районе
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