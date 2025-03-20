Пограничники задержали мужчину, приплывшего из Эстонии в гидрокостюме

13:21, 20 марта 2025, ПАИ

В Ленинградской области пограничники задержали мужчину, который пересек российско-эстонскую границу по реке Нарве. Из Эстонии он приплыл в гидрокостюме, сообщает РИА Новости.

В УФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщили, что нарушитель ранее был объявлен МВД России в розыск по статье о производстве и сбыте наркотиков.