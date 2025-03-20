Псковская гордума рассмотрит вопрос о повышении стоимости погребения

15:53, 20 марта 2025, ПАИ

Изменения в правила предоставления ритуальных услуг рассмотрели члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы. Заседание комитета прошло в четверг, 20 марта, его провел председатель комитета Юрий Бурлин, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

«Предлагается увеличить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, с 8 370 рублей до 9 165 рублей с учетом индексации», – пояснили юристы аппарата ПГД суть предложенных изменений.

Депутаты также обсудили план благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» на 2025 год, представленный администрацией города.